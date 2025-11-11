Культура
09:51, 11 ноября 2025Культура

Буйнову запретили находиться на солнце

Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой из-за терапии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Народному артисту России Александру Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой из-за противоопухолевой терапии, вызывающей сильные кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнителю запретили наносить грим, также он вынужден избегать использования мыла и любых агрессивных средств, разрешены только увлажняющие и солнцезащитные кремы.

Ранее Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.

