Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой из-за терапии

Народному артисту России Александру Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой из-за противоопухолевой терапии, вызывающей сильные кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнителю запретили наносить грим, также он вынужден избегать использования мыла и любых агрессивных средств, разрешены только увлажняющие и солнцезащитные кремы.

Ранее Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.