19:16, 11 ноября 2025Россия

Число пострадавших на похоронах в Чечне выросло еще в два раза

Глава Минздрава Чечни Алханов сообщил о 84 пострадавших при обрушении балкона
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Число пострадавших при обрушении балкона частного дома на похоронах в чеченском селе Ишхой-Юрт выросло еще в два раза. Обновленные данные сообщил глава Минздрава республики Адам Алханов, которого цитирует ТАСС.

По информации министра, за медицинской помощью обратились 84 человека. 43 из них госпитализировали, двоих — в реанимацию. «Остальные получили амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства», — сказал Алханов.

Он добавил, что больницы, в которые направили пострадавших, оснащены всем необходимым и пациенты получают медпомощь в полном объеме.

Ранее сообщалось о 42 пострадавших в результате обрушения.

О происшествии на похоронах в чеченском селе Ишхой-Юрт стало известно днем 11 ноября. Судя по появившимся в сети снимкам, обрушилась самодельная деревянная конструкция из тонких досок.

