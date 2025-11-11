Россия
Число пострадавших во время похорон в Чечне выросло в два раза

«Сапа Кавказ»: Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 42
Константин Лысяков
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших в результате обрушения балкона частного дома на похоронах в Чечне выросло в два раза — до 42. Об этом пишет Сапа Кавказ в Telegram со ссылкой на ЕДДС Гудермесского района республики.

Издание также опубликовало фото с обрушившемся балконом. Судя по снимку, это была самодельная конструкция из тонких досок, вероятно, сооруженная специально для траурной церемонии.

Состояние пострадавших не уточняется. Как выяснили журналисты, их доставили в Гудермесскую районную больницу.

О происшествии на похоронах в чеченском селе Ишхой-Юрт стало известно днем 11 ноября. Изначально сообщалось, что травмы получили около 20 человек.

