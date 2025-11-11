Россия
13:16, 11 ноября 2025Россия

Десятки человек пострадали во время обряда в Чечне

«112»: 20 человек пострадали во время похорон в селе Ишхой-Юрт в Чечне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Десятки человек пострадали во время похорон в селе Ишхой-Юрт в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, жители села собрались на деревянном балконе одного из частных домов, чтобы наблюдать за обрядом, и конструкция обрушилась.

Врачи госпитализировали с различными травмами 20 человек. Подробности об их состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотни человек пришли на похороны изуродованного украинским дроном бойца специальной военной операции. За время службы мужчина был дважды ранен. После одного из ранений ему пришлось некоторое время передвигаться на инвалидной коляске. Однако затем боец вернулся в строй. В мае связь с солдатом пропала. А в июле сослуживец сообщил его матери, что мужчины не стало.

