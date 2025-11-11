Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 11 ноября 2025Силовые структуры

Детская травма привела россиянина в колонию

В Башкирии суд дал 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета из обиды
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Башкирии Гафурийский межрайонный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима 26-летнего жителя за поджог здания администрации Кебячевского сельсовета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что ночью в мае мужчина разбил окно в здании сельсовета, проник внутрь и поджег шторы вместе с мягкой мебелью. После этого он подпалил стоящую рядом со зданием пожарную машину.

Как стало известно РИА Новости, подсудимый таким образом решил отомстить, действуя из детской обиды — в здании сельсовета его когда-то избили.

Ранее сообщалось, что в Тульской области арестовали обвиняемого в подрыве газом многоквартирного дома.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Огромный кусок колонны рухнул при сносе «Снежкома» в Подмосковье. Более 100 машин засыпало землей, пострадали люди

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Большинство индийских заводов начали избегать нефти из России

    Украденной из галереи 15-килограммовой скульптуры кабана хватились спустя пять дней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости