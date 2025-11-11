Детская травма привела россиянина в колонию

В Башкирии суд дал 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета из обиды

В Башкирии Гафурийский межрайонный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима 26-летнего жителя за поджог здания администрации Кебячевского сельсовета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что ночью в мае мужчина разбил окно в здании сельсовета, проник внутрь и поджег шторы вместе с мягкой мебелью. После этого он подпалил стоящую рядом со зданием пожарную машину.

Как стало известно РИА Новости, подсудимый таким образом решил отомстить, действуя из детской обиды — в здании сельсовета его когда-то избили.

Ранее сообщалось, что в Тульской области арестовали обвиняемого в подрыве газом многоквартирного дома.