12:14, 11 ноября 2025Бывший СССР

Дорогу Российской армии в Красноармейск показали с другого ракурса

Видео дороги ВС РФ в Красноармейск показали с другого ракурса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Дорогу Вооруженных сил (ВС) России, по которой российские военные едут в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, показали с другого ракурса. Ролик с российской стороны публикует бывший глава одесского «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых от первого лица, военнослужащие на медленной скорости проезжают дорогу. На ней стоят брошенные автомобили и остатки блокпостов. Уточняется, что на видео — южная часть Красноармейска.

«Через этот участок в Покровск проникла основная масса россиян. Сейчас же они просто пользуются налаженным путем. Ситуация в городе критическая», — пишет украинский военнослужащий.

Ранее в сеть выложили видео с окраины Красноармейска, напоминающее кадры из кинофильмов франшизы «Безумный Макс». В кадр попали бойцы на мотоциклах и модифицированные под военные гражданские автомобили. Колонна движется в сторону города под прикрытием густого тумана.

Свежая Россия
