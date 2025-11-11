В России указали на ложь ВСУ после появления видео в стиле «Безумного Макса» у Покровска

Подоляка: Видео с окраин Покровска говорит о лжи ВСУ о ситуации в этом районе

В России указали на ложь Вооруженных сил Украины (ВСУ) после появления публикации видео, снятого у окраин Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Внимание на это обратил блогер Юрий Подоляка, освещающий ход специальной военной операции с первых ее дней. Своими соображениями он поделился в Telegram.

Ранее в сеть выложили видео с окраины Красноармейска, напоминающее кадры из кинофильмов франшизы о безумном Максе. В кадр попали бойцы на мотоциклах и модифицированные под военные нужды некогда гражданские автомобили. Колонна выдвигается в сторону города под прикрытием густого тумана.

Подоляка установил, что видео было снято в той местности, которая, согласно проукраинским ресурсам, все еще находится под контролем ВСУ. В этой связи блогер заявил, что украинская сторона врет о реальном положении на линии соприкосновения. «Любую войну (и СВО не исключение) всегда выиграет (и с меньшими для себя потерями) та сторона, которая врет себе меньше всего», — подчеркнул Подоляка.

В свою очередь, ветеран СВО Евгений Рассказов с позывным Топаз отметил, что на видео из-под Красноармейска погода играет на руку российским бойцам. «Ребята из усиления массово заходят в Красноармейск под прикрытием генерала Тумана», — написал он.