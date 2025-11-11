Россия
15:22, 11 ноября 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по промышленному объекту в отдаленном от границы российском регионе

Дрон ВСУ ударил по промышленному объекту в Оренбургской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному объекту в отдаленной от границы с Украиной Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые оренбуржцы, в регионе сохраняется опасность атак БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»). Над территорией области работают системы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») Минобороны России. Они отразили атаку нескольких вражеских беспилотников», — написал он.

Промышленный объект, местонахождение которого не раскрывается, получил повреждения. Данных о пострадавших нет. На место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, добавил глава области.

Солнцев также напомнил о запрете на съемку работы ПВО и распространения кадров в интернете.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 11 ноября, силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России. Больше всего — 10 — было уничтожено над Крымом.

Свежая Россия
