01:04, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

Военный эксперт Дандыкин: НАТО вступит в войну с Россией после поражения Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

НАТО может начать войну с Россией после поражения Украины. Такое условие назвал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью порталу «ВФокусе Mail».

По его словам, возможное поражение Киева станет проигрышем и для самого альянса, который помогал Украине не только оружием, но и разведданными. Он отметил, что НАТО не будет мириться с таким положением дел и попытается взять реванш.

«Если бы не их ракеты, танки и самолеты, вопрос специальной военной операции уже давно был бы решен. Они готовятся к возможному вторжению в Россию, промывая мозги населению собственных государств. Я не стал бы утверждать, что они успокоятся», — считает Дандыкин.

Ранее немецкий генерал Александр Зольфранк заявил, что Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время. «Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул он.

Свежая Россия
