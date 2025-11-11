Силовые структуры
Еще один арест назначили российской певице Наоко

В Петербурге суд отправил под арест уличную певицу Наоко еще на 13 суток
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест 18-летнюю уличную певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла со своей музыкальной группой песни иноагентов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушке назначили 13 суток. Ее вновь признали виновной по статье 20.2.2 («Организация массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка») КоАП.

По данным издания, поводом для этого стала новостная публикация с видео, на котором запечатлено выступление Логиновой на Сенной площади. Был составлен протокол. Девушка с ним не согласилась и вину не признала.

Певица попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом). Впервые ее арестовали 16 октября.

