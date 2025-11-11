Еврокомиссия попыталась убедить одну страну ЕС конфисковать активы России

Politico: ЕК не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные активы России

Европейская комиссия (ЕК) не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные активы России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Бельгия настаивала на том, чтобы другие страны Европейского союза (ЕС) предоставили финансовые гарантии по кредиту Украине. Кроме того, еще один европейский лидер отказался участвовать в конфискации российских активов. Им стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Министры финансов стран-членов объединения вернутся к обсуждению вопроса о конфискации активов позднее в этом месяце. Ожидается, что ЕК представит альтернативы финансирования для Киева, если по замороженным российским активам не удастся договориться.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в конфискации замороженных активов России до тех пор, пока нынешний глава правительства находится у власти.