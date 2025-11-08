Мир
16:09, 8 ноября 2025Мир

Страна ЕС отказалась участвовать в конфискации российских активов

Фицо: Словакия не будет участвовать в конфискации российских активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kari Ahlers / Shutterstock / Fotodom

Словакия не будет участвовать в конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, целью которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине», — отметил словацкий премьер.

Ранее Еврокомиссия провалила переговоры с бельгийской делегацией, касающиеся использования замороженных активов России. Она пыталась убедить Бельгию согласиться на то, чтобы средства, замороженные в депозитарии Euroclear, пошли на помощь Украине. Речь идет о 140 миллиардах евро, которые Киеву хотят передать в виде репарационного кредита.

