Страна ЕС отказалась участвовать в конфискации российских активов

Фицо: Словакия не будет участвовать в конфискации российских активов

Словакия не будет участвовать в конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, целью которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине», — отметил словацкий премьер.

Ранее Еврокомиссия провалила переговоры с бельгийской делегацией, касающиеся использования замороженных активов России. Она пыталась убедить Бельгию согласиться на то, чтобы средства, замороженные в депозитарии Euroclear, пошли на помощь Украине. Речь идет о 140 миллиардах евро, которые Киеву хотят передать в виде репарационного кредита.