16:21, 11 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Германии увеличить финансирование помощи Украине

Депутат Чепа: Увеличение финансирования Киева Германией затянет конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Если Германия увеличит финансирование помощи Киеву, это затянет украинский конфликт, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на соответствующие планы европейской страны в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году более чем на 3 миллиарда евро, она достигнет 11,5 миллиарда евро.

«Они собираются увеличить финансирование, да. При этом часть депутатов говорит о том, что они найдут какие-то деньги из активов России, другие говорят — из бюджета Германии. Причем бюджет не позволяет этого делать. Поэтому есть противоречие между желанием и возможностями. Если это будет сделано, то все это затягивает решение мирного урегулирования по этому конфликту, это приводит к дополнительным жертвам на Украине и это действует против украинского народа», — поделился депутат.

До этого портал Axios со ссылкой на данные американского Государственного департамента сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном.

