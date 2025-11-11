В России отреагировали на планы Германии увеличить финансирование помощи Украине

Депутат Чепа: Увеличение финансирования Киева Германией затянет конфликт

Если Германия увеличит финансирование помощи Киеву, это затянет украинский конфликт, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на соответствующие планы европейской страны в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году более чем на 3 миллиарда евро, она достигнет 11,5 миллиарда евро.

«Они собираются увеличить финансирование, да. При этом часть депутатов говорит о том, что они найдут какие-то деньги из активов России, другие говорят — из бюджета Германии. Причем бюджет не позволяет этого делать. Поэтому есть противоречие между желанием и возможностями. Если это будет сделано, то все это затягивает решение мирного урегулирования по этому конфликту, это приводит к дополнительным жертвам на Украине и это действует против украинского народа», — поделился депутат.

До этого портал Axios со ссылкой на данные американского Государственного департамента сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном.