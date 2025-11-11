Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:27, 11 ноября 2025ЦенностиЭксклюзив

Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

Тренер Юркова: Сжечь жир на бедрах можно с помощью ягодичного моста
Мария Винар

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам фитнес-эксперта, так называемые «ушки» на внешней стороне бедра являются генетической проблемой, которая чаще всего может усугубиться из-за некорректной тренировочной программы и неправильного питания. В связи с этим она объяснила, что избавиться от них можно только с помощью подхода, включающий силовые и кардиотренировки, работу с осанкой, а также рациональное питание и процедуры, направленные на устранение отечности.

Юркова отметила, что в тренировочном плане должны преобладать упражнения с акцентом на тазобедренные суставы, голеностоп и поясничный отдел спины. Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на функциональные упражнения с концентрацией на проработку ягодичных мышц. Например, ягодичный мост, отведение бедра на тренажере или с резинкой, становая тяга. «Многоповторный метод силовых упражнений — отличная методика. При комплексном тренинге первые результаты можно увидеть через один-полтора месяца регулярных занятий спортом и процедур», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее Юркова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от дряблости рук.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости