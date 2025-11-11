Мир
Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

Аналитик Гао: Глава дипломатии ЕС Каллас должна вновь выучить историю в школе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Amel Emric / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна вновь отправиться в школу, чтобы выучить курс истории. Об этом заявил вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация», профессор Сучжоуского университета Гао Чжикай, комментируя слова Каллас о роли Китая во Второй мировой войне,
передает китайская газета Guancha.

Эксперта возмутили слова главы евродипломатии, раскритиковавшей военный парад в ознаменование 80-летия победы в Войне и усомнившейся в причастности КНР к победе над фашизмом. «Эта женщина должна вернуться в школу. Китай пожертвовал 35 миллионами жизней в этой войне, боролся с японскими захватчиками 14 лет подряд и сражался бок о бок с Соединёнными Штатами и другими странами, в конечном итоге полностью покончив с фашизмом», — подчеркнул Гао.

По словам аналитика, с такими пробелами в знании истории Каллас не место на должности главного дипломата ЕС. «Ей следует вернуться и получить самые элементарные исторические знания — даже не в университете или школе, а в детском саду, чтобы пересдать вводный курс истории», — заключил Гао.

4 сентября Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом во время Второй мировой войны, назвав его «чем-то новеньким». Она назвала слова о вкладе двух стран в победу «кремлевским нарративом».

