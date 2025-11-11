Главу строившей трассу М-12 компании задержали при попытке улететь

В Казани задержали главу «Волгадорстроя», участвовавшего в постройке трассы М-12

Главу компании «Волгадорстрой», которая участвовала в строительстве участка федеральной трассы М-12, Айрата Миннуллина задержали. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По предварительным данным, Миннуллина заподозрили в мошенничестве и растрате при получении кредита на строительство дорожного участка. Мужчину доставили на допрос из аэропорта, когда тот хотел улететь.

Компания «Волгадорстрой» возводила 41-километровый участок платной скоростной дороги М-12 Москва — Казань. Стоимость работ оценивали в 24,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что руководитель компании ГК «Пикет» Андрей Есипов получил восемь лет колонии за миллиардные хищения.