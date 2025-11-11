Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 11 ноября 2025Силовые структуры

Главу строившей трассу М-12 компании задержали при попытке улететь

В Казани задержали главу «Волгадорстроя», участвовавшего в постройке трассы М-12
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Главу компании «Волгадорстрой», которая участвовала в строительстве участка федеральной трассы М-12, Айрата Миннуллина задержали. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По предварительным данным, Миннуллина заподозрили в мошенничестве и растрате при получении кредита на строительство дорожного участка. Мужчину доставили на допрос из аэропорта, когда тот хотел улететь.

Компания «Волгадорстрой» возводила 41-километровый участок платной скоростной дороги М-12 МоскваКазань. Стоимость работ оценивали в 24,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что руководитель компании ГК «Пикет» Андрей Есипов получил восемь лет колонии за миллиардные хищения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости