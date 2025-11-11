Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 11 ноября 2025Бывший СССР

Иностранный лидер назвал Путина старшим товарищем

Токаев назвал Путина старшим товарищем и выразил желание обменяться мнениями
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал российского лидера Владимира Путина старшим товарищем и выразил желание обменяться с ним мнениями по актуальным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы поделиться с вами как со старшим товарищем», — заявил Токаев Путину.

Президент Казахстана прибыл в Россию 11 ноября. Официальный визит иностранного лидера продлится два дня.

Ранее сообщалось, что российские истребители вылетели к борту Токаева. Су-35 Минобороны России сопровождали самолет до Москвы от границы двух стран.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили отправление истребителей к самолету Токаева

    Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

    Сдачу в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове сняли на видео

    Боец «Ахмата» пригрозил журналистке и призвал одуматься

    Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании

    Роскомнадзор прокомментировал внезапное отключение мобильного интернета в Петербурге

    Губерниев сравнил увольнение Станковича с цирком

    Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

    Трамп посмотрел празднование Дня Победы в России

    Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости