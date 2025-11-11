Иностранный лидер назвал Путина старшим товарищем

Токаев назвал Путина старшим товарищем и выразил желание обменяться мнениями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал российского лидера Владимира Путина старшим товарищем и выразил желание обменяться с ним мнениями по актуальным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы поделиться с вами как со старшим товарищем», — заявил Токаев Путину.

Президент Казахстана прибыл в Россию 11 ноября. Официальный визит иностранного лидера продлится два дня.

Ранее сообщалось, что российские истребители вылетели к борту Токаева. Су-35 Минобороны России сопровождали самолет до Москвы от границы двух стран.