Появились кадры из атакованного ВСУ региона почти в полутора тысячах километров от границы

Пролет беспилотника ВСУ над Оренбургской областью сняли на видео

Пролетающий над территорией Оренбургской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры попытки атаки ВСУ на регион появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Судя по видео, дрон ВСУ пролетел над жилой застройкой. По информации военкоров проекта, целью атаки мог быть один из нефтеперерабатывающих заводов региона.

Отмечается, что расстояние от границы до предполагаемого места атаки составляет около полутора тысяч километров.

Факт попытки удара по Оренбургской области подтверждали в Министерстве обороны России. Дрон ВСУ перехватили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны.