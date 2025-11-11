Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 11 ноября 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ региона почти в полутора тысячах километров от границы

Пролет беспилотника ВСУ над Оренбургской областью сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Пролетающий над территорией Оренбургской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры попытки атаки ВСУ на регион появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Судя по видео, дрон ВСУ пролетел над жилой застройкой. По информации военкоров проекта, целью атаки мог быть один из нефтеперерабатывающих заводов региона.

Отмечается, что расстояние от границы до предполагаемого места атаки составляет около полутора тысяч километров.

Факт попытки удара по Оренбургской области подтверждали в Министерстве обороны России. Дрон ВСУ перехватили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости