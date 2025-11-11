Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 11 ноября 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась без трусов на фоне расставания с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер снялась в откровенном виде на фоне расставания с Тимоти Шаламе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде на фоне расставания с актером Тимоти Шаламе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница предстала перед камерой в белом платье, оформленном глубокими вырезами на спине и талии. При этом она повернулась к фотографу боком и оттянула ткань изделия вниз. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под наряд бюстгальтер и трусы.

Ранее сообщалось о разладе отношений Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Стало известно, что актер стал инициатором разрыва. При этом подобное случалось и ранее, однако тогда бизнесвумен смогла уговорить избранника вернуться.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили отправление истребителей к самолету Токаева

    Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

    Сдачу в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове сняли на видео

    Боец «Ахмата» пригрозил журналистке и призвал одуматься

    Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании

    Роскомнадзор прокомментировал внезапное отключение мобильного интернета в Петербурге

    Губерниев сравнил увольнение Станковича с цирком

    Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

    Трамп посмотрел празднование Дня Победы в России

    Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости