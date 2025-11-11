Китай ограничит поставки редкоземельных металлов американским оборонным компаниям

WSJ: Китай ограничит поставки редкоземельных металлов оборонным компаниям США

Китайские власти разрабатывают механизм, позволяющий ограничить поставки редкоземельных металлов связанным с американскими военными компаниям. Об этом пишет The Wall Street Journal, по данным которой мера будет напоминать систему проверки конечного пользователя (VEU), которую сами США ввели еще в 2007 году.

В публикации отмечается, что планы Пекина могут поменяться, но в целом ожидается, что соответствующие шаги, с одной стороны, позволят председателю КНР Си Цзиньпину соблюсти договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом об облегчении поставок таких материалов, а с другой — добиться их непопадания в распоряжение оборонки США.

На днях стало известно, что в Нидерландах заговорили о готовности вернуть владельцам контроль над китайским производителем полупроводников Nexperia, взятым под внешнее управление менее чем за месяц до этого. Такие перспективы связывают с решением Пекина приостановить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и магнитов сроком на год.

Летом сообщалось, что американцы тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом в Китай. Также, например, в начале 2024 года власти США воспрепятствовали планам одной из компаний страны поставить в КНР без лицензии «слишком мощный» чип.