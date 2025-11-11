В Москве нашли квартиру с кухней от Версаче и гостиной от Шанель

В Москве нашли квартиру с кухней Versace, туфлей-баром и лого BMW на всю стену

В Москве обнаружили квартиру с исключительной внутренней отделкой. Кадры с неповторимыми интерьерами публикует Telegram-канал «Станция Москвич».

Экстравагантность собственников можно заметить еще на лестничной площадке — входная дверь с резными наличниками покрыта позолотой, украшена лепниной и крупным барельефом. Кухонный гарнитур выполнен под бренд «Версаче» — панели обрамлены фирменными вензелями, а в центре красуется золотая голова Медузы Горгоны. Главным достоянием гостиной является диван с двумя переплетенными буквами «C» — логотипом дома моды «Шанель». Во всю стену другой комнаты растянулся логотип Audi, а на спинках стульев виднеется монограмма «LV». Отдельная комната отдана бренду BMW — логотип размещен на потолке, на софе и на стене, где в центре шильдика установили плазменный телевизор. Кроме того, владельцы квартиры нестандартно оформили бар — его поместили в большую золотую туфлю.

Пользователи сети считают такое интерьерное решение «цыганщиной» и вспоминают времена криминальных авторитетов. В то же время, согласно ролику, хозяева квартиры называют произведенный ремонт дизайнерским.

Ранее в Подмосковье нашли избушку Бабы-Яги. Сказочный дом предлагается к продаже в Истре, лот представляет собой деревянный рубленный двухэтажный дом. Будущий хозяин, помимо современной техники, сможет похвастаться русской печью с лежанкой, камином и топкой для бани, а также будет иметь в распоряжении бассейн с подогревом.