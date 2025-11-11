Экономика
20:06, 11 ноября 2025Экономика

Названы риски при покупке застоявшейся квартиры

Дизайнер Маслиева: В застоявшейся квартире могут возникнуть проблемы с проводкой
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Квартиры в новостройках, которые давно находятся в продаже, обещают покупателям дополнительные расходы на ремонт. Какие риски несет с собой покупка застоявшейся квартиры, «Известиям» рассказали эксперты.

Приобретая квартиру, которая простаивала два-три года, будущий хозяин должен быть готов к проблемам с коммуникациями, плесенью и трещинами в стенах. Вдобавок, по словам управляющего партнера дизайн-бюро Buro2050 Виолетты Маслиевой, могут проявиться и другие дефекты. В нераспроданных квартирах могут возникнуть проблемы с проводкой, частые перегрузки и короткое замыкание. Вдобавок могут наблюдаться протечки и ржавчина на сантехнике.

Перед покупкой такого объекта эксперт советует проверить состояние вентиляции — прежде всего грибок может прорасти в ванной и на кухне, напоминает дизайнер. Кроме того, вероятно, понадобится заменить обои, линолеум, переустановить окна и двери: зачастую «ремонт от застройщика» не предполагает использование дорогих материалов, а клей в дешевых ДСП со временем выделяет ядовитые вещества. Минимальная цена за переделку квартиры начинается от пяти тысяч рублей за квадратный метр, указала Маслиева.

В введенных в эксплуатацию и частично заселенных домах застройщик обязан поддерживать отопление и регулярно отслеживать состояние жилья. Для многих девелоперов это оказывается нерентабельным — вместо ожидания покупателей преподаватель кафедры экономики и финансов Президентской академии Екатерина Подольская предлагает сдавать такие объекты в краткосрочную или долгосрочную аренду. Помимо этого, аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым призывает застройщиков использовать при ремонте более качественные и влагостойкие материалы и регулярно проводить технический контроль объектов.

Ранее финансист Михаил Хачатурян назвал нераспроданные квартиры главной проблемой рынка на ближайшие годы. На сегодняшний день нереализованными остаются 80,3 миллиона квадратных метров жилья.

    Все новости