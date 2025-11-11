Бывший СССР
Лавров уличил Украину в неготовности к вступлению в Евросоюз

Лавров: Украине не сделала ничего на тему прав человека для вступления в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Власти Украины не сделали ничего в области прав человека для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

«Есть какая-то комиссар по расширению Евросоюза Марта Кос, когда она говорит, что Украина уже готова (...) это неправда (...) Ничего для удовлетворения прав национальных меньшинств, для их восстановления сделано не было», — рассказал Лавров.

Он добавил, что в начале переговоров с Украиной о ее присоединении к ЕС, Венгрия в одиночку настояла на выполнении украинских обязательств в области прав нацменьшинств.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает свою приверженность к нацистским взглядам, напомнив, что украинский лидер регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

