Антимонопольщики возбудили дело в отношении застройщика ЛСР

ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР из-за рекламы на радио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении петербургской строительной компании ЛСР. Поводом для этого послужила реклама на радио, передает пресс-служба ведомства.

Девелопера обвиняют в нарушении рекламного законодательства. Как сообщается, ЛСР разместил в радиоэфире рекламный ролик, в котором предлагалась беспроцентная рассрочка на покупку квартиры сроком до 24 месяцев. Первоначальный взнос, согласно рекламе, начинался от 30 процентов, а остаток кредита можно было погасить в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию.

Более подробные условия предоставления кредита в рекламе не раскрывались. Умалчивание деталей предоставления рассрочки, как посчитали в ФАС, мешает потребителям сделать осознанный выбор и вводит в заблуждение. Если вина застройщика будет доказана, ведомство применит меры административного воздействия.

В конце октября в офисах компаний, входящих в состав ЛСР, были проведены обыски. Следователи и сотрудники экономической полиции прибыли в офис предприятий «ЛСР. Сервис» и ООО «Строительная корпорация Возрождение Санкт-Петербурга».

В июле компанией ЛСР заинтересовался Следственный комитет. Ведомственная проверка была организована на стройке жилого комплекса в Санкт-Петербурге, где рабочего ударило бетонной плитой.