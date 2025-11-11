Лукашенко допустил конфискацию застрявших на границе литовских фур

Лукашенко допустил конфискацию застрявших в Белоруссии литовских фур

Белоруссия может конфисковать застрявшие литовские фуры, если в ближайшее время они не покинут территорию государства. Такую возможность допустил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Как указал Лукашенко, речь идет о не менее 1,1 тысячи грузовиков, которые не могут вернуться в Литву из-за введенных Вильнюсом ограничений. «Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом», — заявил он.

Президент Белоруссии предупредил, что в случае, если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, власти примут решение в соответствии с законами. «Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», — добавил он.

В конце октября власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу с возможным продлением этого срока. Решение объяснили проникновением на территорию государства метеозондов с контрабандой.