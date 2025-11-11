Лукашенко обратился к Польше

Лукашенко призвал Польшу дорожить добрососедскими отношениями с Белоруссией

Польше следует дорожить добрососедскими отношениями с Белоруссией и не рисковать ими. С таким призывом к Варшаве обратился белорусский лидер Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

Глава государства поздравил поляков с Национальным днем независимости, пожелав им единства, мирного неба и уверенности в будущем. Он также выразил уверенность, что польское население понимает важность сотрудничества с Белоруссией и сохранение общего христианского и культурного наследия.

«Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что главной задачей для него является недопущение эскалации отношений с Польшей. По его словам, он всегда стремился к улучшению отношений с Варшавой и принял решение о переносе учений «Запад-2025», чтобы не провоцировать польскую сторону.