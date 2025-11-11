Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 11 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко обратился к Польше

Лукашенко призвал Польшу дорожить добрососедскими отношениями с Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Glooballookpress.com

Польше следует дорожить добрососедскими отношениями с Белоруссией и не рисковать ими. С таким призывом к Варшаве обратился белорусский лидер Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

Глава государства поздравил поляков с Национальным днем независимости, пожелав им единства, мирного неба и уверенности в будущем. Он также выразил уверенность, что польское население понимает важность сотрудничества с Белоруссией и сохранение общего христианского и культурного наследия.

«Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что главной задачей для него является недопущение эскалации отношений с Польшей. По его словам, он всегда стремился к улучшению отношений с Варшавой и принял решение о переносе учений «Запад-2025», чтобы не провоцировать польскую сторону.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

    Украинские военные сбежали перед боем

    Взрыв автомобиля в Дели совершил террорист-смертник

    Российские войска начали охват еще одной части украинских бойцов в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости