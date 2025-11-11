Экономика
Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

Крупные маркетплейсы пообещали досрочно исполнять требования закона
Российские цифровые платформы РВБ (Wildberries & Russ), Ozon и «Авито» решили добровольно взять на себя обязательство по досрочному исполнению отдельных требований закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Об этом сказано в пресс-релизе Национального центра «Россия», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Соответствующие обязательства содержатся в Меморандуме о добросовестных практиках цифровых платформ, который подписали представители этих компаний 11 ноября в названном центре. Цифровые платформы подтвердили готовность соблюдать ряд дополнительных обязательств, направленных на повышение качества и доверия в цифровой среде. Предполагается, что результатом такой политики станет укрепление доверия между государством, предпринимателями и пользователями.

Кроме того, в Меморандуме говорится о необходимости поддержки российских производителей, защите персональных данных и борьбе с контрафактом.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов, которые ввели в августе и сентябре. В частности, Ozon изменил правила обработки возврата товаров, которые отменили или вернули покупатели без претензий к качеству и отправили на склады маркетплейса для повторной продажи. Wildberries же отказался от использования индекса остатка товара и переработал механизм «Конструктор тарифов».

    Все новости