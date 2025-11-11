Масштабы падения нефтегазовых доходов России подсчитали

Минфин: Нефтегазовые доходы России упали больше чем на 21 процент

За десять месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 7 триллионов 498 миллиардов рублей. Об этом сообщило Министерство финансов России.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то снижение оценивается в 21,4 процента. Причиной такой динамики ведомство назвало снижение средней цены на нефть.

По предварительной оценке Минфина, в целом объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составил 29 триллионов 924 миллиарда рублей. Это на 0,8 процента выше объема поступления доходов в соответствующем периоде прошлого года. Что касается расходов, то они составили 34 триллиона 113 миллиардов рублей. В январе-октябре этот показатель был на 15,4 процента меньше.

Международное энергетическое агентство подсчитало, что по итогам сентября 2025 года суммарные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов сократились на 1,7 процента (на 240 миллионов долларов) в сравнении с августовским показателем.

Ранее стало известно, что китайские государственные компании отказались покупать российскую нефть после того, как США ввели санкции против двух топливных гигантов России. Речь идет о PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.