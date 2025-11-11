Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 11 ноября 2025Экономика

Масштабы падения нефтегазовых доходов России подсчитали

Минфин: Нефтегазовые доходы России упали больше чем на 21 процент
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За десять месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 7 триллионов 498 миллиардов рублей. Об этом сообщило Министерство финансов России.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то снижение оценивается в 21,4 процента. Причиной такой динамики ведомство назвало снижение средней цены на нефть.

По предварительной оценке Минфина, в целом объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составил 29 триллионов 924 миллиарда рублей. Это на 0,8 процента выше объема поступления доходов в соответствующем периоде прошлого года. Что касается расходов, то они составили 34 триллиона 113 миллиардов рублей. В январе-октябре этот показатель был на 15,4 процента меньше.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Международное энергетическое агентство подсчитало, что по итогам сентября 2025 года суммарные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов сократились на 1,7 процента (на 240 миллионов долларов) в сравнении с августовским показателем.

Ранее стало известно, что китайские государственные компании отказались покупать российскую нефть после того, как США ввели санкции против двух топливных гигантов России. Речь идет о PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости