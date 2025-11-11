Из жизни
04:20, 11 ноября 2025

Медбрату дали три года тюрьмы за домогательства к 71-летней женщине-инвалиду

Антонина Черташ
Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

В Нидерландах медбрата осудили на три года тюрьмы и лишили права на профессиональную деятельность после попытки изнасиловать пожилую пациентку. Об этом сообщает NL Times.

Дисциплинарный суд установил, что бывший медбрат совершил противоправные действия в отношении 71-летней женщины-инвалида. Эпизоды с домогательствами произошли у женщины дома, когда мужчина оказывал услуги в частном порядке. В решении суда подчеркивается: «Медбрат работает с уязвимыми людьми. Пациенты должны быть уверены в его добросовестности».

Несмотря на то, что преступления были совершены в нерабочее время и за пределами больницы, суд счел риск рецидива высоким, особенно учитывая, что подсудимый объяснял свои действия скукой. Ранее мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения, а теперь полностью исключили из профессионального реестра медработников с пожизненным запретом на работу в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что в США арестовали врача, который установил скрытые камеры в больничных туалетах. Следствие считает, что его жертвами могли стать сотни коллег и пациенток.

