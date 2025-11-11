МИД Турции рассказал о переговорах со спецпосланником Трампа по Украине

Глава МИД Турции Фидан рассказал о переговорах с Уиткоффом на тему Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что во время визита в США обсудил со спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом ситуацию вокруг конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Уиткофф также курирует и российско-украинскую тему, так что у нас с ним состоялись обстоятельные переговоры на эту тему. Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Фидан также отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть собственное видение по ряду этих вопросов. По его словам, турецкая делегация изложила американской стороне свои оценки и предложила дальнейшие шаги для развития диалога.

Также министр сообщил, что обсудил с Уиткоффом ситуацию на Ближнем Востоке, в частности Иран, Палестину и Сирию.

Ранее Фидан заявил, что мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать ситуацию на фронте и интересы всех сторон.