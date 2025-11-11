Экономика
18:33, 11 ноября 2025Экономика

Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

Минфин: Ненефтегазовые доходы бюджета выросли больше чем на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За период с января по октябрь 2025 года ненефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 11,3 процента. Об этом сообщил Минфин.

Соответствующий показатель увеличился до 22 триллионов 425 миллиардов рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, за десять месяцев выросли на 5,8 процента год к году. Это, как полагают в министерстве, соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились 7 триллионов 498 миллиардов рублей, или на 21,4 процента. Виновником такой динамики чиновники считают снижение средней цены на нефть.

В свою очередь, Международное энергетическое агентство подсчитало, что по итогам сентября 2025 года суммарные доходы российских экспортеров нефти и нефтепродуктов упали на 1,7 процента, если сравнивать с показателями августа.

