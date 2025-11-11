Экономика
12:16, 11 ноября 2025

На Россию опустился лютый холод

Синоптик Позднякова: Температура в Якутии понижалась до минус 44 градусов
Сергей Сторожев

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

На некоторые части России фактически опустился лютый холод: так, в Якутии температура воздуха понижалась до минус 44 градусов. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ареал сильных морозов в России расширяется. На севере Сибири температура оказалась ниже нормы на 8-10 градусов. В Салехарде в понедельник, 10 ноября, минимальная температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов. Высота снежного покрова в городе достигла 20 сантиметров.

Во вторник, 11 ноября, морозная погода на севере Западной Сибири сохранится, однако к выходным, 15 и 16 ноября, ожидается оттепель. В эти дни ветер сменится южным, ожидаются снегопады.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начались обильные снегопады. Из-за непогоды были задержаны и отменены авиарейсы, некоторые дороги оказались перекрыты упавшими деревьями, также были повреждены автомобили.

