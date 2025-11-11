Экономика
В российском регионе наступил снежный апокалипсис

На Камчатке наступил снежный апокалипсис
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На Камчатке начался снежный апокалипсис. Мощный циклон принес на юг полуострова штормовой ветер и обильные снегопады. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Из-за непогоды были задержаны и отменены авиарейсы, некоторые дороги оказались перекрыты упавшими деревьями, также были повреждены автомобили. В нескольких районах провода не выдержали тяжести снега и оборвались, из-за чего появился риск перебоев с электроэнергией и кратковременных отключений.

Власти рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы и отменили занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В ряде локаций было объявлено предупреждение о лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что в следующие выходные в Москве пройдет первый снегопад. Согласно прогнозам, осадки будут слабыми и постоянный снежный покров не сформируется.

