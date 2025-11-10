Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:38, 10 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали о последствиях первого снегопада

Синоптик Позднякова: Москвичи не заметят снега 15-16 ноября
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В выходные в Москве пройдет первый снегопад. Каким он будет для столичных жителей, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу и воскресенье, 15-16 ноября, Москву накроют дожди, осадки будут сопровождаться мокрым снегом. Сильно погода, однако, не ухудшится, отмечает синоптик. Ветер, по ее словам, сменится на северо-западный, что приведет к небольшому похолоданию, но столбики термометров все еще будут держаться выше нулевой отметки: температура будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов.

Прогнозируемый снегопад, по сведениям Поздняковой, не будет сильным и постоянный снежный покров не сформирует. Это будут лишь отдельные частички мокрого снега, которые большинство москвичей даже не заметят, подчеркивает метеоролог. Снежный покров не установится даже на несколько часов. Обстановка на выходных будет такой же, как и на неделе — осадки будут слабо ощутимыми и на жизнедеятельность города не повлияют.

В ближайшие дни, как ожидает Позднякова, погода будет хорошей. Температура в течение недели будет держаться выше климатической нормы примерно на четыре-пять градусов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

    Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

    У российской границы заметили самолет-разведчик

    Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

    Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

    25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

    Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

    На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

    США смягчили санкции против Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости