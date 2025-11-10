Москвичам рассказали о последствиях первого снегопада

Синоптик Позднякова: Москвичи не заметят снега 15-16 ноября

В выходные в Москве пройдет первый снегопад. Каким он будет для столичных жителей, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу и воскресенье, 15-16 ноября, Москву накроют дожди, осадки будут сопровождаться мокрым снегом. Сильно погода, однако, не ухудшится, отмечает синоптик. Ветер, по ее словам, сменится на северо-западный, что приведет к небольшому похолоданию, но столбики термометров все еще будут держаться выше нулевой отметки: температура будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов.

Прогнозируемый снегопад, по сведениям Поздняковой, не будет сильным и постоянный снежный покров не сформирует. Это будут лишь отдельные частички мокрого снега, которые большинство москвичей даже не заметят, подчеркивает метеоролог. Снежный покров не установится даже на несколько часов. Обстановка на выходных будет такой же, как и на неделе — осадки будут слабо ощутимыми и на жизнедеятельность города не повлияют.

В ближайшие дни, как ожидает Позднякова, погода будет хорошей. Температура в течение недели будет держаться выше климатической нормы примерно на четыре-пять градусов.