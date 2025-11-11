Мир
13:50, 11 ноября 2025

На трибунал против России не нашли денег

Euronews: Власти ЕС не нашли средств на создание трибунала по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Власти Европейского союза (ЕС) не нашли средств на создание спецтрибунала по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Euronews.

По словам собеседников издания, европейские власти списывают невозможность найти финансы с сокращением администрацией президента США Дональда Трампа помощи Украине.

«Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 миллионов евро в год», — передает Euronews.

Источники также отмечают, что на данный момент не определен состав стран-участниц трибунала.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе ЕС по созданию трибунала против России.

