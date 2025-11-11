Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 11 ноября 2025Наука и техника

Назван неочевидный фактор потери слуха

OHNS: У людей с диабетом второго типа риск потери слуха повышается в четыре раза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование, опубликованное в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OHNS), показало: у людей с сахарным диабетом 2 типа риск потери слуха более чем в четыре раза выше, чем у здоровых. Анализ данных 17 исследований, включивших почти восемь тысяч участников, выявил, что нарушения слуха встречаются у 40-70 процентов пациентов с диабетом.

Наибольшие отклонения наблюдаются на высоких частотах, где средние показатели слуха у больных диабетом были хуже контрольной группы на 3,2 децибела. Ученые из Университета Барселоны установили, что риск значительно возрастает при длительном течении болезни — свыше десяти лет, а также при высоких уровнях HbA1c, что указывает на связь между потерей слуха и плохим контролем сахара в крови.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Исследователи предполагают, что хроническая гипергликемия вызывает микрососудистые изменения во внутреннем ухе: утолщение базальной мембраны, ухудшение питания улитки и постепенную атрофию сосудистой полоски. Эти процессы нарушают работу слуховых рецепторов, что приводит к постепенной, но необратимой потере слуха.

Авторы подчеркивают, что ухудшение слуха может быть ранним признаком сосудистых осложнений диабета и предлагают включить проверку слуха в стандартные обследования пациентов. По их мнению, ранняя диагностика поможет не только сохранить слух, но и своевременно выявить другие скрытые последствия заболевания.

Ранее стало известно, что одной из главных причин ожирения и диабета 2 типа может быть накопление стареющих клеток, нарушающих обмен веществ.
box#4150995

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Свежая Россия
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости