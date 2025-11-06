Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 6 ноября 2025Наука и техника

Стала известна причина повышения риска ожирения и диабета 2 типа

JIM: Клеточное старение является фактором риска ожирения и диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из клиники Мэйо выяснили, что одной из ключевых причин ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома может быть клеточное старение. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

С возрастом в организме накапливаются так называемые сенесцентные клетки — они перестают делиться, но продолжают выделять вещества, вызывающие воспаление и нарушающие обмен веществ. Со временем это приводит к сбоям в работе печени, жировой и мышечной ткани, а также повышает риск инсулинорезистентности.

Чтобы воздействовать на этот механизм, исследователи предложили новое направление лечения — сенотерапию. В рамках этого метода лечения препараты либо уничтожают стареющие клетки, либо блокируют их вредное влияние, либо помогают организму быстрее от них избавляться.

По мнению авторов, терапия, направленная на борьбу с клеточным старением, может стать основой будущих методов профилактики ожирения, диабета и возрастных заболеваний. В перспективе такие препараты способны не только улучшать метаболизм, но и продлевать период активного и здорового долголетия.

Ранее ученые выявили 13 генов, связанных с риском ожирения, включая пять ранее неизвестных науке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Беспилотник-разведчик «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО

    Попытку канадского вратаря украсть шайбу после 900-го гола Овечкина сняли на видео

    Десятки взрывов услышали жители Волгограда во время атаки ВСУ

    Еврокомиссия предусмотрела две альтернативы репарационному кредиту Украине

    Стала известна причина повышения риска ожирения и диабета 2 типа

    В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

    Юрист рассказала о незаконности использования замороженных активов РФ

    В российском городе закрыли аэропорт из-за опасности атаки БПЛА

    Онищенко прокомментировал идею сократить летние каникулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости