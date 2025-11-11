Наука и техника
Назван в шесть раз повышающий риск смерти симптом

Екатерина Графская
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Если пациент после поступления в больницу начинает задыхаться, это серьезный сигнал опасности. Исследование Гарвардской медицинской школы и Beth Israel Deaconess Medical Center, опубликованное в журнале ERJ Open Research, показало: одышка увеличивает риск смерти в шесть раз, тогда как боль не влияет на вероятность летального исхода.

В исследовании участвовали почти 10 тысяч госпитализированных взрослых. Медсестры дважды в день просили пациентов оценить степень одышки по шкале от 0 до 10 — так же, как обычно оценивают боль. Анализ данных за два года показал: чем выше показатель одышки, тем выше риск смерти, перевода в реанимацию или вызова экстренной помощи. Среди пациентов, выписанных с сохранявшейся одышкой, четверть умерла в течение полугода, тогда как среди остальных — лишь 7 процентов.

Ученые поясняют, что одышка — это ранний физиологический сигнал, что организму не хватает кислорода и он не справляется с выведением углекислого газа. По их мнению, такой симптом заслуживает не меньшего внимания, чем пульс, давление и температура.

Авторы предлагают включить оценку одышки в стандартный набор жизненных показателей: короткий опрос занимает меньше минуты, но может спасти жизнь, помогая вовремя распознать ухудшение состояния пациента.

Ранее ученые выяснили, что оптимальное соотношение кофе, чая и воды может продлить жизнь.

