Названа причина недопуска в Сочи парома из Турции с россиянами на борту

Простоявший у Сочи три дня паром Seabridge не получил разрешения для захода

Пассажирское судно Seabridge, которое трое суток простояло у сочинского порта, не получило необходимого разрешения для захода в порт города-курорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Как уточнили журналистам, паром стоял на рейде в акватории, после чего вернулся к берегам Турции, так и не получив добро на швартовку в морском порту на основании разрешения, которое дается иностранным судам, заходящим в российские порты на основании указа №502.

Паром Seabridge должен был выполнить первый за 14 лет рейс, но не смог осуществить заход в порт Сочи и простоял в ожидании более двух с половиной суток. Пассажиры судна выехали в Россию еще в среду, 5 ноября, и прибыли в Сочи через 12 часов. Спустя время на турецком пароме стала заканчиваться еда.

Позднее выяснилось, что пассажиры вернулись обратно в Трабзон и высадились там. Власти Краснодарского края называли запуск судна преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности.