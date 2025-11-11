Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:41, 10 ноября 2025Путешествия

Названа причина недопуска в Сочи парома из Турции с россиянами на борту

Простоявший у Сочи три дня паром Seabridge не получил разрешения для захода
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Пассажирское судно Seabridge, которое трое суток простояло у сочинского порта, не получило необходимого разрешения для захода в порт города-курорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Как уточнили журналистам, паром стоял на рейде в акватории, после чего вернулся к берегам Турции, так и не получив добро на швартовку в морском порту на основании разрешения, которое дается иностранным судам, заходящим в российские порты на основании указа №502.

Паром Seabridge должен был выполнить первый за 14 лет рейс, но не смог осуществить заход в порт Сочи и простоял в ожидании более двух с половиной суток. Пассажиры судна выехали в Россию еще в среду, 5 ноября, и прибыли в Сочи через 12 часов. Спустя время на турецком пароме стала заканчиваться еда.

Позднее выяснилось, что пассажиры вернулись обратно в Трабзон и высадились там. Власти Краснодарского края называли запуск судна преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

    Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

    У российской границы заметили самолет-разведчик

    Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

    Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

    25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

    Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

    На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

    США смягчили санкции против Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости