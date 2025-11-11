Россия
08:48, 11 ноября 2025
Россия

Названы политические достижения России благодаря СВО

Сенатор Косачев: Если бы не СВО, Черное море объявили бы внутренним морем НАТО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Если бы не специальная военная операция (СВО) России на Украине, на Западе Черное море объявили бы по аналогии с Балтийским «внутренним морем НАТО». Это политическое достижение России назвал в Telegram член Совета Федерации Константин Косачев.

Также сенатор отметил, что благодаря СВО у мира есть шанс сохранить многополярность.

«Если бы не СВО, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть на сохранение суверенитета стран, не входящих в НАТО», — заявил он.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин резко раскритиковал высказывания премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о Балтийском море. «Швеция и Прибалтика никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. Это — наше море», — заявлял Кристерссон.

