Член Совфеда уличил шведского премьера в желании вернуться к допетровским временам

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин резко раскритиковал заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о Балтийском море, прозвучавшие во время его визита в Таллин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Член Совфеда уличил шведского премьера в ностальгии по историческому прошлому и заявил, что тот захотел «вернуться к допетровским временам» в своей риторике. Поводом для такой оценки стали слова Кристерссона о Балтийском море: «Швеция и Прибалтика никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. Это — наше море», — сказал он. Кроме того, Кристерссон заявил, что Швеция и страны Евросоюза должны подготовиться к долгосрочной изоляции России, которая «не закончится с этой войной».

Карасин назвал высказывания премьера политическим хамством. Он также вспомнил Полтавскую битву и отметил, что современным шведским властям «стало жить скучнее» и они жаждут провокаций. Карасин предупредил, что Россия готова «поддержать эту тональность», а в отношении «молодого члена НАТО могут найтись и более эмоциональные определения».

Кристерссон совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом инициировали принятие 20-го пакета санкций ЕС против Москвы, а также дополнительных мер по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.

28 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не стремится к изоляции, но и не боится бойкотов со стороны западных государств. Дипломат также подчеркнул, что Москва будет очень строго подходить к возможным предложениям стран Запада восстановить отношения.

