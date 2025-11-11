Нефть подорожала на фоне борьбы за активы «Лукойла»

Мировые цены на нефть выросли на 2 процента на фоне санкций против «Лукойла»

Нефть подорожала на фоне введения санкций против «Лукойла» и начала борьбы за активы российского энергетического гиганта. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Bloomberg.

Мировые цены выросли почти на два процента. Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,7 процента к уровню прошлого дня, до 65,16 доллара за баррель. Контракты на поставку техасской нефти WTI в декабре стали дороже на 1,6 процента — цены выросли до 61,09 доллара.

«Разница между текущими и будущими ценами на WTI и Brent сокращается, что заметно. Но пока цены на нефтепродукты резко не упадут, а когда это случится, никто не знает, резкого падения цен на сырую нефть ожидать не стоит» — допустил аналитик PVM Тамаш Варга.

Власти стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за активы подпавшего под американские санкции «Лукойла». Страны торопятся обеспечить бесперебойную работу обширных нефтяных месторождений российского энергетического гиганта после того, как Минфин США ввел санкции против компании. Позднее ведомство также отказалось дать энергетической компании Gunvor Group лицензию на покупку активов «Лукойла», назвав ее «марионеткой Кремля».

Западные страны опасаются дефицита продуктов нефтепереработки и дальнейшего роста цен на нефть и дизель, поэтому даже решили надавить на Минфин США. Однако, как заявил президент и основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Advisors LLC Боб Макнелли, американское ведомство вряд ли поможет «Лукойлу» адаптироваться к санкциям, если только компания не пригрозит сократить добычу нефти и производство нефтепродуктов настолько, чтобы это привело к росту мировых цен.