Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

NYT: Новое нападение Израиля на Иран неизбежно

Возобновление конфликта между Ираном и Израилем — неизбежно. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на региональных чиновников и аналитиков.

Как пишет издание, переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик, а сделка, призванная ограничить иранскую программу обогащения урана, истекла в прошлом месяце. При этом, по данным газеты, Израиль считает, что Иран сохранил значительную часть запасов высокообогащенного урана.

«Создается опасная патовая ситуация: нет переговоров, нет определенности относительно иранских арсеналов, нет независимого надзора. Многие в странах Персидского залива считают, что это делает новое нападение Израиля на Иран практически неизбежным», — сказано в сообщении.

Руководитель проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез предположил, что в случае новой атаки Израиля Иран отреагирует менее сдержанно. «Заводы по производству ракет работают круглосуточно, и в случае новой войны "они рассчитывают запустить 2000 ракет одновременно, чтобы сокрушить израильскую оборону, а не 500 в течение 12 дней", как в июне», — сказано в сообщении.

24 июня между Израилем и Ираном начал действовать режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов стало официальным прекращением 12-дневной войны.