22:03, 11 ноября 2025Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница обнажила грудь на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @theannadelvey

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, снялась в откровенном виде, обнажив грудь на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фотограф Хоуп Глассел запечатлел 34-летнюю аферистку, называющую себя Анной Делви, в облегающей длинной юбке и лонгсливе. При этом верхнее изделие было оформлено высокими плечами и вырезом на груди.

Кроме того, на размещенных черно-белых кадрах можно заметить, что Делви позировала в двух кожаных ремнях и маске, изготовленной из металлической проволоки. Также стилисты дополнили ее образ небрежными локонами и черным маникюром.

В октябре сообщалось, что Делви вышла в свет в откровенном наряде. Тогда мошенница предстала перед публикой с тюремным браслетом и в облегающем платье с высоким разрезом.

