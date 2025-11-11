Охлобыстин порекомендовал молодежи хорошие фильмы

Иван Охлобыстин посоветовал молодежи смотреть фильмы Тарковского и Бондарчука

Актер Иван Охлобыстин, известный своей ролью в сериале «Интерны», назвал фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука обязательными для просмотра молодыми людьми. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Охлобыстин, он давно составил подобные списки лучших фильмов, которые «закачал на смартфоны» своим детям.

«Я бы обязательно показывал "Андрея Рублева", "Неоконченную пьесу для механического пианино". Сюда же можно добавить "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. Очень добрые», — сказал он.

Также артист добавил к этому ряду «Сталкера» Андрея Тарковского и «Войну и мир» Сергея Бондарчука.

