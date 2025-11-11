Культура
14:49, 11 ноября 2025

Звезда «Интернов» высказался о последствиях завершения СВО

Иван Охлобыстин призвал не ждать перемен после завершения активной фазы СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Актер Иван Охлобыстин, известный по роли в сериале «Интерны», высказался о вероятных последствиях завершения специальной военной операции (СВО). Его слова передает Life.ru.

По словам артиста, окончание боевых действий в рамках СВО не принесет никаких принципиальных изменений.

«Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем, но ни к чему не приведет», — сообщил Охлобыстин.

Также Иван подчеркнул, что Россия достигнет победы тогда, когда мир станет единым. Европейские страны, добавил он, могут продолжить «подталкивать Украину» к дальнейшей конфронтации.

Ранее стало известно, что потенциальное возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию, если она решит приехать, теперь уже ничего не изменит. О последствиях такого решения артистки высказался актер Иван Охлобыстин.

