20:07, 11 ноября 2025Экономика

Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

Аналитик Мильчакова: Китай отказывается от нефти из РФ ради скидок и послаблений
Вячеслав Агапов
Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Индия и Китай могут отказываться от российской нефти в попытках увеличить скидку со стороны Москвы и добиться послаблений на покупку сырья у Вашингтона. Так объяснила последние события на рынке ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что индийские Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy не разместили ни одного заказа на поставки российской нефти в декабре. Также отказался от заказа на сырье из России крупный китайский НПЗ Yanchang Petroleum.

По словам эксперта, такие новости выглядят странными в условиях увеличения скидок у российских углеводородов к рыночной цене и отсутствие выхода к морю у китайского региона Шэньси, где расположен упомянутый завод, что позволяет обходить запрет на транспортировку сырья морскими танкерами и доставлять грузы по железной дороге.

«Предполагаем, что Нью-Дели и Пекин своими действиями стремятся увеличить скидку на легкую нефть из России, которая продается на мировом рынке с минимальным дисконтом. Кроме того, допускаем, что индийские и китайские нефтеперерабатывающие компании хотят получить от США такие же исключения из санкций за покупку российской нефти, как совсем недавно получила Венгрия. А в обмен они увеличивают импорт энергоресурсов из США», — объяснила Мильчакова.

В последние месяцы президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. В августе он довел пошлины на индийские товары до 50 процентов, а в декабре США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что перенесло угрозы уже на конкретных покупателей сырья. Глава Белого дома пообещал снизить импортные пошлины против Индии после того, как та сократит импорт российской нефти.

