Китайская компания остановила закупки нефти в России

Китайская Yanchang Petroleum отказалась от закупок нефти в РФ после санкций США

На фоне санкций США против крупнейших российских нефтяных компаний китайская Yanchang Petroleum из северной провинции Шэньси отказалась от закупок российского сырья. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Reuters.

Обычно нефтепереработчик покупал одну партию в месяц, чаще всего это были дальневосточные сорта ESPO или Sokol. Однако в рамках нового тендера на поставки нефти с декабря по середину февраля вариантов с закупкой сырья в России нет.

Yanchang Petroleum является одной из самых крупных нефтегазовых компаний во внутренней части Китая. Ее мощность переработки составляет 348 тысяч баррелей нефти в сутки, а импортная квота на год равна 26 миллионам баррелей нефти. При этом она не имеет выхода к морю, а сырье поставляет из порта Тяньцзинь, что недалеко от Пекина.

Поводом для введения санкций в Минфине США назвали несговорчивость Москвы в переговорах по поводу остановки боевых действий на Украине. Вашингтон продолжает давить на покупателей российской нефти, угрожая вторичными санкциями компаниям, которые рискнут продолжить закупать нефть у поставщиков, попавших под ограничения.

Ранее стало известно, что контракты с российскими нефтяными компаниями начали пересматривать китайские, индийские и турецкие покупатели, хотя полностью закупки не остановлены.

Серьезность своих намерений США подтвердили запретом на покупку международным энергетическим трейдером Gunvor Group зарубежных активов «Лукойла». В ведомстве назвали компанию «кремлевской марионеткой», которая «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».