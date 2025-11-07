Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:04, 7 ноября 2025Экономика

Цены на российскую нефть в Азии рухнули

Reuters: Скидки на нефть из РФ в Азии взлетели до максимума после санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Karam Al-Masri / Reuters

Санкции США в отношении крупнейших нефтяных компаний России привели к рекордным как минимум за последний год скидкам на российское сырье в портах Азии по отношению к эталонному сорту Brent. Об этом со ссылкой на многочисленные источники в отрасли сообщает Reuters.

За последние две недели дисконт на основной российский экспортный сорт нефти Urals вырос с двух до четырех долларов за баррель. Кроме того, сорт ESPO, который поставляется из портов Дальнего Востока, теперь уходит покупателям со скидкой к Brent, хотя раньше продавался с премией.

Непосредственным поводом для падения цен стала приостановка закупок индийскими и китайскими государственными нефтяными компаниями.

В Индии от заказов на поставки нефти из России в декабре, когда санкции вступят в силу, отказались Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries.

В совокупности эти пять компаний обеспечивают 65 процентов всей нефтепереработки в стране, поэтому общий импорт сырья из России в эту страну в декабре существенно упадет. Какой-либо информации по поводу китайских предприятий, остановивших поставки по морю из России, в сообщении не приводятся.

На этом фоне за неделю с 27 октября по 2 ноября экспорт российской нефти по морю обвалился на 20 процентов, до 3,02 баррелей в сутки, согласно подсчетам Bloomberg.

Накануне, 6 ноября, Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    Автор книги о трезвости напился и устроил смертельное ДТП

    Запертый в квартире рабочий решил спуститься из окна по простыням и сорвался

    Однопартийцы Трампа решили не мешать ему атаковать Венесуэлу

    Цены на российскую нефть в Азии рухнули

    Одна из самых красивых актрис года прошлась по улице в прозрачном платье

    Раскрыт неожиданный эффект вакцины от COVID-19

    Блогер описал города Юго-Восточной Азии словами «туристы исчезают без следа»

    Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

    В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости