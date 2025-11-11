Похитивший почти 500 миллионов рублей в кредитной организации россиянин получил срок

В Москве участник нападения на кредитную организацию получил 12 лет колонии

В Москве осудили участника нападения на кредитную организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 162 («Разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере») и 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2018 года участники преступной группы, в которую входил и 40-летний Антон Костищин, переоделись в форму одной из российских спецслужб и под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива «Народный». Они заковали в наручники сотрудников организации и в течение двух часов угрожали и избивали их. После чего похитили имущество и деньги на сумму около 484 миллионов рублей. Переодевшись в гражданскую одежду, они скрылись с места преступления.

Костищин долгое время скрывался от правоохранительных органов, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он был объявлен в розыск и задержан в январе 2024 года.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

